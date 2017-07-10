Başkan Tütüncü yayla yollarında

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, aylar öncesinden katılım için söz verdiği 2 yayla şenliğine gitmek için yaklaşık 7 saat yol kat etti. İlk olarak Serik’e bağlı Haskızılören Köyü’nde düzenlenen Haskızılören Köyü Yardımlaşma ve Kalkınma Deneği 5. Geleneksel Yayla Şöleni’ne giden Başkan Tütüncü ile AK Partili meclis üyeleri, Kepez’in Varsak bölgesi manzarasıyla karşılaştı.

Şenlikte bir saat kadar kalan Başkan Tütüncü ve ekibi, istenirse uzakların yakın olacağını anlattı. Her zaman Yörük kültürünü unutmayan Seriklilerin yanında olacaklarını ifade edeb Tütüncü, önemli olanın gönül gönüle yaşamak olduğunu dile getirdi.

“Coşkuyla karşılandı”

Buradan da Isparta’nın Eğirdir ilçesinin Sarıidris Köyü’nün üstündeki yaylaya doğru yola çıkan Tütüncü, Yörüklerce coşkulu bir şekilde karşılandı. Tütüncü, Eskiyörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramis Güzel tarafından sunulan teşekkür plaketi aldı.

Yörüklerin yanındayız

Toroslarda yapılan buluşmalara katılmaya özel olarak gayret ettiğini ifade eden Tütüncü, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak bu şenliğe katılma sözünü de yerine getirdiğini söyledi. Yörüklerin başlarının üzerinde yeri olduğunu belirten Tütüncü, “Onlar Türk’ün kültürünü yeryüzünün her yanına götürme konusunda büyük bir gayretin içindeler. Hep beraber, gönül gönüle geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

600 km yol gidildi

Ardından kıl çadırda biraz dinlenen Tütüncü, yine 2,5 saat süren yolculukla belediyesine döndü. Tütüncü ile ekibi, günü yaklaşık 600 km süren yolda geçirmiş oldu.