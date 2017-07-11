Başkan Tütüncü’den esnaf ziyaretleri

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi, Özgürlük Pazarı ve Mehmet Akif Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Tütüncü, ilk olarak Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ile bazı sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri’nin de katıldığı ziyarette sohbet ettiği sanayi esnafının taleplerini dinledi.

Tütüncü, daha sonra Özgürlük Halk Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Pazarcı esnafının isteklerini dinleyen Tütüncü, pazarın bakım ve onarımıyla ilgili taleplerin karşılanması için de bürokratlarına talimat verdi. Ziyarette Özgürlük Mahalle Muhtarı Mehmet Can da yer aldı. Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra Meclis Üyesi Abdullah Bayram ile Mehmet Akif Caddesi’nin mobilyacıların yoğun olarak bulunduğu bölümünde ziyaretlerde bulundu. Caddenin bu bölümündeki tüm ticari işletmeleri ziyaret eden Tütüncü, çaylarını içtiği esnafa, hal hatırlarını ve işlerinin nasıl gittiğini sordu.

Ziyaretten ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da imar planında cami alanı gözüken boş arazideki mülkiyet sorununun çözülmesini dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

Tütüncü, caddede yürürken karşılaştığı vatandaşlara da sohbet etti.