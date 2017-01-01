Başkan Tütüncü’den gençlere tavsiyeler

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB) düzenlediği doğalgaz ile genç işsizliğe çözüm projesi kapsamındaki Mesleki eğitim ile farkındalık seminerine AKBB ve Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de katılarak öğrencilere tavsiyeler verdi.

Üniversite öğrencilerinin ardından Kepez’de bulunan 14 lisenin öğrencilerine hitap eden eğitmen Esra Soysal, mesleki eğitimin önemi, mesleki yeterliliğin ne olduğu ve AB’nin gençliğe yönelik fırsatları gibi konu başlıklarını anlattı. Günde 2 oturum halinde 5 gün içinde yapılan 9 seminerde, 3 binin üzerinde lise öğrencisine sunumlar yapıldı.

Öğrencilerin arasına karışarak bir süre bu seminerlerden birini dinleyen Başkan Tütüncü, sonrasında mikrofonu devralarak bir konuşma yaptı. Bir insanın hayatındaki en güzel yılların yaşandığı lise döneminin, aynı zamanda sonraki hayatın şekillendirilmesi gereken zor bir dönem olduğuna işaret eden Tütüncü, hayatın içinde herkesin bir meslek sahibi olacağını söyledi.

Seminerlere katılan kimi öğrencinin gelecekte öğretmen, mühendis ya da esnaf olabileceğini belirten Tütüncü, öğrencilere tavsiyelerini şu sözlerle anlattı; “Ne olursak olalım, yapmamız gereken en önemli iş, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamızdır. İyi bir doktor olamazsan, ‘ne kadar kötü doktor, kasap gibi’ derler. İyi bir tamirci olursanız, insanlar seni elleriyle gösterir. Ne iş yaparsak yapalım, aşkla şevkle, severek yapalım. Böylelikle diğerlerinden farklılaşacağınızı göreceksiniz.”

Yanına birçok genç işsizin geldiğini hatırlatan Tütüncü, mesleklerini sorduklarında ‘ne iş olsa yaparız’ cevabını aldıklarını söyledi. Bu cevabın ne anlama geldiğini açıklan Tütüncü, “Ne iş yaparım demek, benim mesleğim yok demektir. Bana masa başında iş verirsen memnun olurum demek. Ama hayat çok acımasız. Bu kadar çok iş talebinin olduğu yerde yaptığını işi en iyi şekilde yapmanız lazım. Benim yanıma işsiz kaldım iş arıyorum diyen bir tane tamirci gelmedi, mimar, mühendis gelmedi. Mimarın mühendisin iyisi de zaten bizde çalışmıyor. Çünkü serbest piyasada daha iyi şartlarda çalışıyorlar.” diye konuştu.