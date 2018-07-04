Başkan Tütüncü’den siyasilere centilmenlik teşekkürü

Dönem Milletvekili Seçimleri’nde, Kepez’de centilmence mücadele ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Kepez Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri’ni değerlendirdi. Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında, “Siyasi söylemleri burada ifade etmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü demokrasilerde son sözü halk söyler, halk ne söylerse güzel söyler. Sandıktan çıkan irade demokratik toplumun gereklerini içselleştirmiş her insan için baş tacı edilecek en önemli karardır” dedi.

“Demokrasi rekoru kırıldı”

24 Haziran seçimlerinin, çok önemli bir o kadar da zor bir seçim olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, şunları söyledi:

“Kampanya döneminde, seçim günü, akşamı ve ertesi günkü tabloda Türkiye’nin ciddi bir demokratik olgunluğa eriştiğini gördüm. En önemli seçim, çok güzel bir ortamda, ciddi bir demokratik olgunluk içerisinde geçti. Birkaç münferit hadise dışında demokratik, güzel bir seçim kampanyası oldu. Katılımın yüzde 88’lerden fazla olması inanılmaz bir rekordur. Demokratik toplum, burada çok önemli bir virajı dönmüştür. Siyasi temsil, yüzde 97 oranında parlamentoda temsil edilecek. Bu da Cumhuriyet tarihinde ilk defa olan bir hadisedir. Demokratik temsilin en zirvede olduğu bir seçim neticesini olarak bu seçimi değerlendirebiliriz. Bundan dolayı ülkem adına büyük mutluluk duyuyorum. Demokratik toplumun geliştiğini gösteren en önemli parametrelerden birisi de budur.”

“Kepez’de seçim centilmenliği vardı”

Başkan Tütüncü, 24 Haziran seçimlerinin Kepez’de nasıl geçtiği ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin geneline hakim olan seçim güzellikleri Kepez’de de yaşandı. Partilerimiz, Kepez’de daha önceki seçimlere oranla daha centilmence mücadele ettiler. Bu centilmence mücadeleyi gerçekleştiren bütün partilerimize, ilçe başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Birçok seçimlerde görmediğimiz siyasi olgunluğu Kepez’de hep birlikte yaşamış olduk. Elbette tüm siyasi partiler Kepez’de, siyasi olgunluk ve centilmenlik içerisinde düşüncelerini, programlarını anlattılar, seçim çalışmasını yaptılar. Centilmenlik, demokratik topluma çok yakışıyor. Centilmence bu davranışı ortaya koymalarından dolayı meclis üyelerimiz nezdinde temsil ettikleri partilerin ilçe yönetimlerine teşekkür ederim. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”