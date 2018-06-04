Başkan Uysal, Akseki’de

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akseki ilçe merkezi ve Cevizli Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu. CHP İlçe Başkanı Selahattin Göğüş’ün eşlik ettiği, eski CHP Antalya milletvekilleri Tayfur Süner ve Osman Kaptan’ın da katıldığı ziyarette Başkan Uysal, Rasih Kaplan Parkı’nda Aksekililerle biraraya geldi. Başkan Uysal, “Yargı ve adalet tarafsızlığını yitirmişse, politik etkiye açık hale gelmişse, hakim kendi vereceği karadan korkar hale gelmişse bu memlekete daha büyük ne kötülük yapabilirsiniz” dedi.

“Güler yüzlü bir açı”

Ümit Uysal, Türkiye’nin artık eğitimden yargıya turizmden tarıma ve ekonomiye yeniden bir planlamaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bir ferahlamaya, yeni bir nefeslenmeye, genç, güler yüzlü bir açıya yeni bir başlangıca çok ihtiyacımız var” dedi.

Akseki’de esnafı da ziyaret eden Başkan Uysal, ardından Cevizli’ye geçti. Burada esnafla biraraya gelen Başkan Uysal, mahalle meydanında Cevizli sakinleriyle sohbet etti.