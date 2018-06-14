Başkan Uysal Aksu’da esnafı dinledi

Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanlığı’nın organize ettiği programla Aksu’da esnaf, ilçe sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya geldi.

CHP Milletvekili Adayı Rafet Zeybek’le Aksululara konuk olan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin, Türkiye için hayırlı olmasını dilerken, parlamenter sistemin önemine dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Uysal, “Şehirler, ülkeler ortak akılla yönetilmeli. Toplumumuzda, kucaklaşmaya ihtiyaç var. Ayrışmaya, kine çanak tutanlar, ülkemize en büyük kötülüğü yapıyor. Sevgiye, saygıya, barışa, paylaşmaya ve kardeşliğe ihtiyaç var. Bunu da hep birlikte başarabiliriz” diye konuştu.

Aksulu esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Ümit Uysal, esnafın tarım ve ekonomide yaşanan sıkıntıdan kaynaklanan sorunlarını dinledi.