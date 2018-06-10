Başkan Uysal, asfalt çalışmalarını inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Deniz Mahallesi’nde 14 sokağı kapsayan asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını denetledi. Mahallede çalışmaların son noktası 124 Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Uysal, sonrasında mahalle esnafını ziyaret etti.

Deniz Mahallesi’nde 4 bin 69 ton sıcak asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Uysal, bununla birlikte 14 bin 863 metrekare de kaldırım yenileme çalışmasının yapıldığını aktardı. Başkan Uysal, “Doğalgaz altyapı çalışması tamamlanan mahallelerimizin yüzde 50’sinden fazlasında asfalt çalışmaları sona erdi” dedi.

Muratpaşa’nın yaklaşık yüzde 70’inde doğalgaz altyapı çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Uysal, “Asfalt çalışması yapılacak yüzde 20’lik bir bölüm daha var. Program dahilinde bu mahallerimiz de 30 yıl ömürlü sıcak asfaltla kaplanacak” diye konuştu.

Mahallenin uzun yılların ardından bu kadar kapsamlı bir çalışma gördüğünü belirten mahalli esnafı, Başkan Uysal’a teşekkür etti.