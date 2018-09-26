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Başkan Uysal aşure dağıttı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saati için belediyeye gelen vatandaşlara aşure ikram etti.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde Eylül'ün on buluşması da geride kaldı. Ancak bu hafta Başkan Uysal, “Komşularım” diye seslendiği ilçe sakinlerine ve belediye çalışanlarına küçük bir sürpriz yaptı. Henüz resmi mesai saati başlamadan belediyede olan Başkan Uysal, belediye girişine kurulan aşure kazanlarını başına geçti. Başkan Uysal, hem belediye çalışanlarını hem de randevusuz görüşme saati için gelenlere aşure ikram etti. Kendisi de Muratpaşa Belediyesi aşevince hazırlanan aşurenin tadına bakan Başkan Uysal, sonrasında Turunç Masa'da kendisiyle görüşmek için gelen ilçe sakinleriyle buluştu.

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