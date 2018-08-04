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04 Ağustos 2018 12:33

Başkan Uysal: “Atamızın vasiyetine sahip çıkıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kerkük başta olmak üzere Türkmen şehirlerinden gelen öğrencileri ağırladı.

Başkan Uysal: “Atamızın vasiyetine sahip çıkıyoruz”

04 Ağustos 2018 12:33


Muratpaşa Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da; Irak’ta bulunan Türkmen okullarının öğrencilerine, kucak açtı. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonu ile Antalya’ya gelen Türkmen öğrenciler, Muratpaşa Belediyesi Öğrenci yurtlarında kamp yaptı. Kerkük başta olmak üzere Türkmen şehirlerinden gelen öğrenciler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Uysal’a Atatürk yüzüğü


Ziyaret anısına fotoğraf çektirilmesi sırasında; Türkmen öğrencilerden Ömer Beyoğlu, Başkan Uysal’a bir sürpriz yaptı. Beyoğlu, “Siz, bizlere hep destek oluyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz” diyerek, kendi parmağındaki, üzerinde Atatürk fotoğrafı işlenmiş yüzüğü çıkarıp, Başkan Uysal’a hediye etti.



“Atamızın vasiyetine sahip çıkıyoruz”


Türkmen öğrenci Ömer Beyoğlu’nun sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Başkan Ümit Uysal, geçtiğimiz yıl da Tuzhurmatu ve Kerkük’ten gelen Türkmen öğrencileri konuk ettiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Türk dünyası ve akraba topluluklarla bağımızı asla kesmememiz, güçlendirmemiz, bize Atatürk’ün vasiyetidir. Atamızın vasiyetine sahip çıkarak, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz hep bir bütünüz. Kerkük’te ki kardeşlerimiz bir şey yaşıyorsa, biz de yaşıyoruz demektir” diye konuştu.




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