Başkan Uysal: “Bakmayın kibirlendiklerine”

Bakmayın kibirlendiklerine, böbürlendirmelerine hepsi milletin parasıyladır” diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova mahallerinden komşularıyla biraraya geldi. Dualarla başlayan iftar programında Başkan Uysal, komşularıyla birlikte sıraya girdi, tabldotuna iftar yemeğini alıp yerine geçti.

Hep birlikte edilen dualarının ardından yaklaşık 2 bin 500 kişiyle iftar yapan Başkan Uysal, konuşmasına “Belediyecilik sizin vergilerinizle yapılıyor” sözleriyle başladı. Düzenlenen iftarın sahibinin de Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova mahalleleri olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu görevlerden bulunanlar kendi cebinden bir şey yapmazlar. Bakmayın kibirlendiklerine, böbürlendirmelerine hepsi milletin parasıyladır” dedi.

Konuşmasının ardından mahalle muhtarları çalışmalarından dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti. İftar programı, çocuklar için düzenlenen eğlencelerle devam ederken Başkan Uysal da iftara katılan komşularıyla sohbet etti.