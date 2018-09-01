Başkan Uysal: “Bisiklete hep destek tam destek”

Bisikletliler Derneği Antalya Temsilcisi Görkem Tezcanlı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Tezcanlı, derneklerinin bisikletli yaşam kültürünü geliştirmek için çalıştığını söyledi. Bu amaçla Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu’yla özgün bir festival gerçekleştireceklerini belirten Tezcanlı, 6 Eylül’de Konyaaltı’ndan saat 20.00’de başlayacak kısa bir bisiklet turuyla şehir içindeki bisiklet kullanımı ve turizmde bisiklet kullanımına dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tezcanlı, ayrıca, Antalya’da ekolojik yaşamı ve bisiklet turizmini konu alan IWAB 3’üncü Uluslararası Antalya Turizm ve Bisiklet Festivali, 7-9 Eylül tarihlerinde, Köprülü Kanyon Milli Parkında bulunan Perge Doğa Evleri’ne kurulacak festival alanında yapılacağına da sözlerine ekledi.

Başkan Uysal da, Muratpaşa Belediyesi olarak bisikleti bir ulaşım aracı olarak kent kültürü içinde yer almasını sağlayacak bir dizi çalışmayı bugüne dek gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi’nin spor okulları programına hem yetişkin hem de çocuklar için bisiklet sürüş kurslarını dahil ettiklerini aktaran Başkan Uysal, bununla birlikte Ocak 2015’ten sonra yapılan bisiklet yollarıyla Sağlık Bakanlığı’ndan almaya hak kazandığı 2 bin 90 bisikleti ilçe sakinlerine dağıttıklarını ifade etti. Başkan Uysal, bisikleti kent kültürünün bir parçası haline getirilmesini sağlayacak her türlü etkinliğe destek olduklarını olmaya da devam edeceklerini belirterek, “Bisiklete hep destek tam destek” dedi.