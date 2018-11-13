Başkan Uysal, Bucaklı işadamlarını ağırladı

Kuruluş çalışmaları Ağustos ayında tamamlanan Mehmet Ak başkanlığındaki Bucaklı Genç İş Adamları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal, Ak ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileklerini iletirken Türkiye'de sivil toplumculuğunun, dernek çatısı altında biraraya gelmenin zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak bu konuda hem bir bilinç düzeyi oluşturmak hem de bağımsız yapılar olarak sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürmeleri için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi yatırımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bucaklıların Antalya'nın iş dünyasında lokomotif bir görev üstelendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, Bucaklı Genç İş Adamları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin de sivil toplum kuruluşları arasında ‘lokomotif' olma misyonuna sahip çıkacağından şüphesi olmadığını söyledi. Dernek Başkan Ak ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Uysal'ı kutlarken günün anısına bir plaket hediye etti.