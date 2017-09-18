Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ile birlikte Çağlayan Kapalı Pazar’ın da, pazar esnafı Kadri ve Menfi Gündoğdu kardeşlerin verdiği kahvaltının konuğu oldu.

Pazarda satılan domates, salatalık, karpuz, peynir ve demli çay eşliğinde yapılan kahvaltını ardından Başkan Uysal, Çağlayan Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Uysal, tezgahları tek tek gezip esnafla sohbet ederken özellikle ürün etiketlerinin eksiksiz olması ve terazinin muhakkak alışveriş yapanların göreceği şekilde yerleştirilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Uysal, evinin pazar alışverişini yapmayı da ihmal etmedi. Mahalleli, Çağlayan Pazarı’nda zaman zaman tezgahın arkasına geçip esnaflık da yapan Başkan Uysal’ı, kendisi için bir şeyler tartarken görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Pazarcı Nasuh Çağıl’ın yanında tezgahın arkasına geçen Başkan Uysal, Muratpaşa’da semt pazarlarında bir değişim yaşandığını söyledi. Açılan yeni kapalı semt pazarları ve pazar yerlerinde hayata geçirilen düzenlemelerle Muratpaşa’da pazarların belli bir standarda yaklaştığını dile getiren Başkan Uysal, “Geniş tezgah aralıklarıyla, etiket düzenlemeleriyle Muratpaşa semt pazarları herkesin alışverişini yapmak isteyeceği bir noktaya gelecek” dedi.