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27 Temmuz 2018 12:57

Başkan Uysal: “Çalışan annelerin yanındayız”

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, annelerin sosyal hayata katılımını sağlamak için çocukların emin ellerde olması gerektiğine dikkat çekerek, 5 kreşte 530 öğrenci kapasitesiyle çalışan annelerin yanında olduklarını belirtti.

Başkan Uysal: “Çalışan annelerin yanındayız”

27 Temmuz 2018 12:57


Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, merkezi Antalya’da bulunan Çalışan Anneler Derneği’nin (ÇADER) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Taşçı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Taşçı, ÇADER olarak çalışan annelerin yükünü paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.



Taşçı: “Rehberlik etmek istiyoruz”


Taşçı, çalışan annelerin, çocuklarıyla verimli zaman geçirmeleri, çeşitli etkinliklere katılmaları, ihtiyaç duyduklarında destek almaları, baskıya maruz kalıyorsa bununla mücadele etmeleri, çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmaları için faaliyetler yürütmeyi hedeflediklerini aktardı. Taşçı, “Süper kahraman annelerin de bir hayatını olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çalışan annelerin nefes aldıkları ortam olmak, onlara rehberlik etmek istiyoruz” dedi.



Uysal: “530 öğrenci kapasitesine sahibiz”


Başkan Uysal da, Muratpaşa Belediyesi olarak daha demokratik ve daha mutlu bir aile yapısı çeşitli programlar ve projeler sürdürdüklerini söyledi. Bunlardan birinin de ‘sosyal kreşler’ olduğunu aktaran Uysal, “Bugün Çağlayan, Konuksever, Dutlubahçe, Ermenek ve Bayındır mahallerinde kreşlerimiz bunuluyor ve 530 öğrenci kapasitesine sahibiz” dedi. Annelerin sosyal hayata katılımını sağlamak için çocukların emin ellerde olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, sosyal kreşlerle özellikle asgari ücretle çalışan annelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.




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