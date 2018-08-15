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15 Ağustos 2018 16:25

Başkan Uysal, dansın minik şampiyonlarını ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dans şampiyonları Dicle Sofia Akın ve Berke Balta’yı ağırladı.

Başkan Uysal, dansın minik şampiyonlarını ağırladı

15 Ağustos 2018 16:25


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba Turunç Masa’da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde bu hafta da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, vatandaşların yaşadıkları sıkıntı, istek, öneri ve memnuniyetlerini dinledi.


Başkan Uysal’ın randevusuz görüşmelerinde, dansın minik şampiyonları Dicle Sofia Akın ve Berke Balta çiftini ağırladı. Dünya Dans Sporları Federasyonu’nun Ukrayna’da düzenlediği şampiyonada ve İzmir’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda Minikler kategorisinde şampiyon olan Dicle Sofia Akın- Berke Balta çifti, Başkan Uysal’a kısa bir gösteri sundu. Dicle Sofia Akın- Berke Balta’nın dans gösterisini hayranlıkla izleyen Başkan Uysal; “Çocuklarımızı kutluyorum. Kültürden, sanattan, spordan hayatlarının hiçbir aşamasında vazgeçmesinler” dedi.




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