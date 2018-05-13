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13 Mayıs 2018 10:37

Başkan Uysal, Elden Ele Mutluluk Festivali’nde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, anneliğin çok değerli, çok özel ve tarif edilemeyecek şekilde güçlü bir duygu olduğunu belirterek, “Ama kadın önce insan, sonra anne, sonra doktordur ya da avukattır” dedi.

Başkan Uysal, Elden Ele Mutluluk Festivali’nde

13 Mayıs 2018 10:37


Başkan Uysal, bir alışveriş merkezinde el yapımı birbirinden güzel ve tasarımların Antalyalılarla buluştuğu ‘Elden Ele Mutluluk Festivali’ne konuk oldu. Antalya’nın en renkli alışveriş festivalinde Başkan Uysal, 21 öyküden oluşan ilk öykü kitabı ‘Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’ üzerinden, edebiyattan gündelik hayata ve belediyecilik çalışmalarına kadar birçok konu hakkında katılımcılarla sohbet etti.


“Kadının değerli olması için ille de anne olması şart değil”


Kitaptan öykülerin de okunduğu etkinlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, anneliğin çok değerli, çok özel ve tarif edilemeyecek kadar güçlü bir duygu olduğunu söyledi. Anneliğin bu denli önemli bir mevzi olmasına rağmen kadının hırpalanmaya devam edildiğinin altını çizen Başkan Ümit Uysal, “Kadını değerli saymak isteyen herkes anneliğe atıf yapıyor. Ama kadının değerli olması için ille de anne olması şart değil. Kadın önce insan, sonra anne, sonra doktordur, avukattır” diye konuştu.


Başkan Uysal, etkinliğin sonunda okurları için kitabını da imzaladı.




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