Başkan Uysal gece mesaisinde

Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve CHP Antalya milletvekili adayları Cavit Arı, Vahap Tuncer ve Özlem Şahin’le birlikte Çağlayan, Güzeloba, Ermenek ve Güzeloluk Mahallelerinin konuğu oldu. Çağlayan kapalı pazar yerinde gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, Türkiye için üreten, kuruşunu hesaplayan, barışçı, bütün insanları kucaklayan, insanlarının önünü açan bir kamu yönetimini çok arzu ettiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Türkiye hayalimizi Muratpaşa’mızda gerçekleştiriyoruz. Asfaltımızı, yeraltı çöp konteynerlerimizi, parklarda kullandığımız tüm bitkilerimizi kendimiz üretiyoruz. Türkan Şoray Kültür Merkezimiz yakında açılacak. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ni hizmete açtık. Geride bıraktığımız Ramazan ayında iftar sofralarında komşularımızda beraberdik. Bu beraberliğimiz Muharrem ayında da Paskalya bayramında da devam ediyor. Türkiye’de herkes düşüncesini özgürce açıklasın, Türkiye ortak akılla yönetilsin istiyoruz. Onun için Sivil Toplum Merkezimizi inşa ettik. Yakında şehrimiz için, ülkemiz için kafa yoran, düşünen, bir şeyler yapmak isteyen insanlarımızı orada buluşturacağız” dedi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.