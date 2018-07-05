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05 Temmuz 2018 10:05

Başkan Uysal, gemi mühendislerini ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “3 yanımız deniz ama denizcilik maalesef gelişmemiştir.

Başkan Uysal, gemi mühendislerini ağırladı

05 Temmuz 2018 10:05

Kurvaziyer turizmi gelişmemiştir” dedi.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver’i kabul etti. Başkan Uysal, Ünver’in nezaket ziyaretinde, gemicilik sektörünün gelişimi için genel ve yerel kamu yönetiminin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.


1 Temmuz’da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılının kutlandığına dikkat çeken Başkan Uysal, kabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu söyledi. Kabotaj hakkının yani limanlar arası yolcu ve yük taşıma hakkının Türk bayraklı gemilere ait olmasının öneminin genç kuşaklar için anlaşılamaz hale geldiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Zaten denizcilik kavramının üzerinde durulmuyor. 3 yanımız deniz ama denizcilik maalesef gelişmemiştir. Kurvaziyer turizmi gelişmemiştir. Taşımacılıkta dünya sıralamasında çok arkalardayız. Denize sırtımızı döndüğümüz bir gerçek. Denizcilik kültürünün ilerletilmediği, üzerinde durulmadığı, planlanmadığı bir gerçektir.”


Şube Başkanı Ünver de Başkan Uysal’a teşekkür ederken günün anısına yelkenli motifi işlemeli bir tabak hediye etti.




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