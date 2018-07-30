Uysal, genç müzisyenlerle Karadeniz türküsü ‘Divane Aşık Gibi’yi seslendirdi.

Başkan Uysal’ın talimatıyla 2016 yılında kurulan ve bugün klarnet, saksafon, trompet, trombon, yan flüt, keman, bateri, perküsyon, elektro gitar, bas gitarla cazdan Türk Halk Müziğine geniş bir repertuar oluşturan 60 kişilik Antalya’nın ilk ve tek Gençlik Orkestrası, çalışmalarına Değirmenönü Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 1-5 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde verecekleri konserin hazırlıklarını sürdüren genç müzisyenler, Başkan Uysal’ın küçük sürpriziyle karşılaştı. Uysal, Türkiye’nin 7 bölgesinden 2’şer türküyü seslendirecekleri konser için hummalı bir çalışma içinde olan genç müzisyenleri Değirmenönü Kültür Merkezi’nde ziyaret etti. Festivalin kapanış konserinde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan genç müzisyenleri büyük bir ilgi ve dikkatle takip eden Başkan Uysal, Karadeniz türküsü ‘Divane Aşık Gibi’yi orkestrayla birlikte seslendirdi.

"Çok özel ve değerli bir iş"

Başkan Uysal, çalışmaya verilen arada, Gençlik Orkestrası’nın Antalya sınırlarını aşıp Türkiye çapında konserler verecek bir yetkinliğe, mükemmelliğe ulaşacağına inandığını söyledi. Gençlerin çok değerli ve çok özel bir iş yaptığını belirten Başkan Uysal, “Bu aşamada bize de düşen de sizleri mümkün olduğunca desteklemek” dedi.

Başkan Uysal, genç müzisyenlerle buluşmasından onlardan gelen soruları da yanıtladı. Orkestra üyeleriyle siyasetten müziğe ve edebiyata keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Uysal, siyaseti ve belediye başkanlığını neden tercih ettiğini şu sözlerle anlattı: “Hayat bir tane ve oldukça kısa. Bu sınırlı yaşam içinde hayatınıza daha anlamlı şeyler katmak istiyorsunuz. Gelecek kuşaklar için de bir şeyler yapmak, onlara bir şeyler bırakmak istiyorsunuz. Genç yaşlarda siyasetle uğraştım ve arkasından görevler kendiliğinden geldi. Bugün bir şehre hizmet etme olanağına sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum."

Genç müzisyenlerle buluşma hep birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona ererken Başkan Uysal, orkestranın gitaristleriyle bir gün birlikte çalmak için sözleşti.