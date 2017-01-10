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10 Ocak 2017 12:08

Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu

Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu

10 Ocak 2017 12:08

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engelli vatandaşlarla biraraya geldi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ dolayısıyla Beyaz Baston Görmeyenler Derneği, Altınokta Körler Derneği ve Engel Tanımayanlar Derneği’yle Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen kahvaltıda biraraya geldi.
Başkan Uysal, bu özel haftanın görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların konuşulacağı, onların yaşamlarını daha kolay ve gündelik hayatın içinde normal hale getirmek için yerel yönetimlerin neler yapacağının tartışıldığı bir dönem olması gerektiğini dile getirdi.
Kahvaltının da bu amaçla düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Umuyorum ki, bu yağışlı hava insanlık değerleri açısından, engeli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma, doğallaştırma konusunda bir anlayışın bereketini getiriyor olsun. Kentimizde bu yaklaşımlar gelişsin, derinleşsin. İnsanlar, kendi yaşamadıkları sorunlara da kendileri yaşıyormuşçasına duyarlı olabilsinler” diye konuştu.
Böylesi bir anlayışın toplumda yerleşmesi halinde kamu yönetimi de buna ayak uydurmaktan başka bir seçeneği kalmayacağının altını çizen Başkan Uysal, “Bu alanda faaliyet gösteren bütün sivil toplum örgütlerimizle ortak çalışmalara her zaman açık olduğumuz ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Uysal’ın insan sevgisi
Altınokta Körler Derneği Antalya Şube Bakanı Rahim Esgi ise Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı kabul eden, benimseyen ve buna yönelik etkinlik düzenleyen iki belediyeden biri olduğunu söyledi. Bu noktada Başkan Uysal ve ekibine teşekkür eden Esgi, “Biz Başkanın insana olan sevdasından dolayı yağmur çamur dinlemedik geldik” dedi.
Bu haftanın görme engelliler için özgün yanının içinin halen “devlet tarafından boşaltılmamış olmasından” kaynaklandığının altını çizen Esgi, “Beyaz Baston haftasında beklentilerimiz özgür ve güvenebilir yollar ve sokaklar olmasıdır. Tabi bunlar özgür ve güvenilebilir kentlerin olmasıyla, özgürlükçü ve güvenilir siyasetçilerin alana hakimiyetiyle mümkündür. Muratpaşa’da yaşayanlar biraz daha şanslı” diye konuştu.



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