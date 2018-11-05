Başkan Uysal, Hasan Bağdaş'ın resim sergisini gezdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ressam Hasan Bağdaş'ın, Aydın Kanza Sergi Salonu'nda açtığı “Avustralya'dan Antalya'ya Renklerin Gücü” isimli resim sergisini gezdi.

45 yıldır Avustralya'da yaşayan ressam Hasan Bağdaş'ın, “Avustralya'dan Antalya'ya Renklerin Gücü” isimli resim sergisi Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu'ndaki kişisel sergisi sona erdi. Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu, 2 hafta süresince açık kalan sergide Bağdaş'ın doğanın ve çevrenin sorumsuzca kirletilerek tahrip edilişini, insanların kazanma ve sahip olma hırsıyla doğadaki canlıların her gün biraz daha yok edilişini, kendi yaşamında iz bırakan deneyim ve anılarını anlattığı resimleri sanatseverlerle buluştu. Sergiyi son gün ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bağdaş'ın çalışmalarını armonik karmaşa olarak değerlendirdi. Resimlerin gerçek bir sanatçının ince görüşlülüğünün yansıttığını belirten Başkan Uysal, Bağdaş'ı kutladı.