Başkan Uysal: “Hayata dokunuyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bugün 4 bin üyesi bulunan Yaşlı Evlerinde çalışmalarımız ‘Hayatları değiştirici bir katkıyı nasıl yapabiliriz?' sorusu üzerine şekilleniyor. Hayata; daha geniş perspektifte, olumlu yönde etki etmeye çalışıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin de desteğiyle Akdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve teması “Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahaleler” olarak belirlenen Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi'nin açılış oturumuna katıldı.

AÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış oturumunda Başkan Uysal, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kongrenin; Muratpaşa Belediyesi'nin, uygulamalarında yararlanacağı sonuçları ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Türkiye'de belediyeciliğin genellikle ‘fiziki hizmetler' alanına sıkıştırıldığını belirten Başkan Uysal, bunun; aynı zamanda kültürel ve sosyal hizmetlerin vatandaş tarafından talep edilmemesi gibi bir sonucu da ortaya çıkardığına dikkat çekti. Başkan Uysal, “Özellikle sosyal hizmetler, yerel yönetimlerin bir şeyler vermesine, dağıtmasına indirgenmiş durumda. Standart bir sosyal hizmet talebi yükselmiyor. Sadece bir şeyler dağıtılması bekleniyor” diye konuştu.

Fakat Muratpaşa'da herkese eşit, standart bir hizmeti sunma amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Biz, Muratpaşa'da hizmetlerimizi 3 ana başlık altında topladık. Birincisi, fiziki mekanlara ilişkin asfalt, kaldırım, park gibi çalışmaları kapsıyor. İkinci ise herkese eşit bir şekilde uzanan, standartlaşmış sosyal hizmet alanı. Üçüncüsü ise komşulaşma ve kardeşleşme çalışmaları olarak tarif ettiğimiz, kent kimliğini, ülke kimliğini ve oradan da ulusal kimliğe kadar gidererek büyüyen, birlikte yaşama kültürünü inşa etmeyi amaçlayan çalışmalarımızı kapsıyor. Bu üç kategoriyi de çok ciddi ele aldık.”

Sosyal hizmetlerde ana ilkenin sürdürülebilirlik ve eşitlik olduğunu belirten Başkan Uysal, bugün 4 bin üyesi bulunan Yaşlı Evlerinin sosyal hizmet çalışmalarının bir alt başlığı olduğunu söyledi. Bu alandaki çalışmalarla Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ağına dahil olduklarını, İnsani Kentler Projesi kapsamında yer aldıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Yaşlı Evlerinde çalışmalarımız ‘Hayatları değiştirici bir katkıyı nasıl yapabiliriz?' sorusu üzerine şekilleniyor. Hayata; daha geniş perspektifte, olumlu yönde etki etmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu kapsamda; Yaşlı Evlerinde, birçok kurs programının hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Uysal, bunun dışında hayatını idame ettiremeyen 100 kadar yaşlıya huzur evlerinde baktıklarını söyledi. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi aş evi, sosyal yardım merkezi üzerinden ilçede yaşlı nüfusa uzandıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Evde bakım, hasta nakil gibi hizmetlerimizle birlikte bu alanda yaklaşık 10 bin kişilik veri tabanımız var. Genel olarak sosyal hizmetler alında ise 21 bin kişiye uzanıyoruz” dedi.