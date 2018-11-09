Başkan Uysal: “Her kuruşumuz kamusal yarara dönüşüyor”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin gerek sendikal örgütlenme, gerekse imzalanan toplu sözleşmeleri açısından Türkiye'de en önemli örneklerden biri olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'nın (Belediye-İş) 3 - 4 Kasım tarihlerinde yaptığı genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine seçilen eski Antalya Şube Başkanı Kemal Çavuşoğlu ve yeni Şube Başkanı Mehmet Mercan, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Belediye-İş Yönetiminde eğitim ve basın-yayın genel sekteri olarak görev alan Çavuşoğlu'nu kutladı. Çavuşoğlu'nun genel merkez yönetici, Mercan'ı da Antalya Şube Başkanı olması nedeniyle kutladı. Çavuşoğlu ve Mercan'a, başarı dileklerini ileten Başkan Uysal, sendikal örgütlenmeye bir uygarlık kriteri olarak yaklaştıklarını söyledi. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak Muratpaşa Belediyesi'nin gerek sendikal örgütlenme, gerekse imzalanan toplu sözleşmeleri açısından Türkiye'de en önemli örneklerden biri haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Her kuruş kaynağımızı, çalışanlarımızın ücretleri de dahil olmak üzere toplumsal yarara dönüştüren bir yaklaşımımız var. Bizim tavrımız, toplum yararına kamu hizmetini, kamusal paylaşımı, kamunun tüm kaynaklarını ya kamu hizmeti olarak ya da ücret olarak değerlendiren yönetim anlayışından yanadır” diye konuştu.