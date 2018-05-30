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30 Mayıs 2018 11:10

Başkan Uysal: “Hiçbir mahallemizi unutmuyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa’mızda yaptığımız her hizmette barışı, dostluğu, kardeşliği ve bütün mahallerimizi unutmadan çalışıyoruz” dedi.

Başkan Uysal: “Hiçbir mahallemizi unutmuyoruz”

30 Mayıs 2018 11:10


Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan boyunca ilçenin farklı noktalarında mahalle sakinlerini iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Konuksever Mahallesi’nde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti. İftarda, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Konuksever Muhtarı Hüseyin Tunç’la birlikte Başkan Yardımcıları İbrahim Cephaneci ve Hasan



Kaçmaz da yer aldı.


Dualarla eşliğinde açılan orucun ardından Başkan Uysal, “Seçimle göreve gelen herkes, sizlerin vergileriyle hizmet eder. Siyasiler asla kendi cebinden hizmet etmez. Bizler, sizlerin vergilerini, sizlerin vatandaşlık görevi olarak ortaya koyduğunuz değerleri organize ediyoruz. Ne yaparsak sizler adına yapıyoruz. Dolayısıyla Muratpaşa’mızda kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı yükselten bütün komşularımıza çok teşekkür ediyordum. Muratpaşa’mızda yaptığımız her hizmette barışı, dostluğu, kardeşliği ve bütün mahallerimizi unutmadan çalışıyoruz.”


Konuşmanın ardından mahalle muhtarı Tunç, başarılı çalışmaları dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür çiçeği takdim etti. İftar sonrasında Başkan Uysal, mahalle sakinleriyle bir kahvede sohbet etti.




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