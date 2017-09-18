Başkan Uysal, ilk ders zilini çaldı

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında inşaatı son aşamaya gelen spor salonu yatırımı gerçekleştirdiği 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Başkan Uysal, konuşmasında yeni eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlı olması dileğinde bulundu. Birarada yaşamanın, toplum, millet olmanın her bireye ayrı ayrı sorumluluklar yüklediğini kaydeden Başkan Uysal, herkesin öğrenci, öğretmen, doktor, avukat gibi mesleklere sahip olduğunu ve mesleğinin daha iyi yapmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Her birimiz, toplumun da parçası olduğumuz için, şehrimizin, ülkemizin ve hatta dünyanın daha iyi olması için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Her birimiz, insanımızın barışık, toplumumuzun mutlu, umutlu ve kardeşlik içinde ve daha iyi yaşamaya doğru, daha müreffeh bir toplum oluşturmaya doğru, dünya üzerinde daha ileri bir toplum olunmasından da sorumluyuz.”

Kutsal görev

Bu çerçevede öğretmenlerin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Yeni nesilleri en barışçı, en seven ve en güzel şekilde, toplumumuzu tanzim etmek üzere yetiştirmekle görevliler. Bu yolda, yeni eğitim ve öğretim yılında bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Geleceğimizin anahtarı

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere yönelik söylediği, Ziya Gökalp’te de düşünsel temelli bulunan “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” çağrısının önemine dikkat çekerek, gençlere “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ne demek bir bakın. İşte geleceğimizin anahtarı orada saklı” diye seslendi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin ilk ders zilini çaldı.

Törenin ardından Başkan Uysal, yapımı devam eden spor salonun da incelemelerde bulundu.