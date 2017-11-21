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21 Kasım 2017 14:01

Başkan Uysal: “İnsanlarımızı kucaklıyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İnsanlarımızın tamamını kucaklayan bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor.

Başkan Uysal: “İnsanlarımızı kucaklıyoruz”

21 Kasım 2017 14:01

Buna en çok ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz” dedi.


Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL SEN) Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, Yönetim Kurulu üyeleri Rıza Demir, Yavuz Erarslan, Memet Zengül, İlke Türkdoğan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal’a içinde Atatürk fotoğrafının yer aldığı ay yıldızlı saat hediye edildi.


Karakurt, Başkan Uysal’ın demokrasi ve cumhuriyet değerlerine karşı gösterdiği sorumluluktan dolayı bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek “Bununla birlikte, Uysal’ın belediye çalışanlarının, kent halkının yaşamını kolaylaştıran sosyal hizmetler ve benzeri çalışmalarla da gösterdiği çaba ve gayreti kıymetlidir” dedi.


Başkan Uysal da “İnsanlarımızın tamamını kucaklayan bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Buna en çok ihtiyacımız olan bir dönemde yaşıyoruz. İşveren konumunda olan resmi özel bütün mekanizmaların, kurumların ve temsilcilerinin aslında toplumun bütün kesimleriyle dayanışma olması gereken bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.




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