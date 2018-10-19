Başkan Uysal, İYİ Parti'de

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ahmet Aydın'a başarılar diledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meclis üyeleriyle birlikte İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına atanan Ahmet Aydın'ı ziyaret etti. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyelerini de yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, Ahmet Aydın'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Yerel seçimler öncesinde Aydın ve ekibinin önemli, bir o kadar da zor bir görev üstelendiğine dikkat çeken Başkan Uysal, başarılar diledi. İl Başkanı Aydın ise ziyaret dolayısıyla Başkan Uysal ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.