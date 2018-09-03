Başkan Uysal: ‘Kadın kooperatifleri için seferber olalım’

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kadın Kooperatifleri Festivali kapsamında 2 gün devam edecek Kadın Kooperatifleri Çalıştayı başladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda 4 oturum halinde gerçekleştirilecek çalıştayın açılışına Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Naide İnan, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel ve festivale katılan kooperatiflerin üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Kaymakam Arısoy, “Kadınlarımızın bir araya gelerek yapamayacağı hiçbir şey yok” dedi. Festivalin de bunun vurgulanması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Arısoy, “Festivalin önümüzdeki yıllarda daha çok dikkat çekici ve çok daha önemli konuları gündeme getireceğini düşünüyorum” dedi.

Başkan Uysal ise kadın kooperatiflerine bir süreç mantığı içinde yaklaşılması gerektiğini söyledi. Üretimden başlayan satış ve pazarlamaya kadar uzanan bir süreç içinde sürecin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “ Hep beraber, genel kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları ve yerel yönetimler, bu zinciri tamamlar ve üretimden pazarlamaya teminat altına alırsak o zaman bir şey yapmış oluruz” diye konuştu.

Bunun aynı zamanda bir seferberlik çağrısı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, aksi takdirde köprünün ayaklarını her daim eksik kalacağını söyledi. Başkan Uysal, “Sadece kooperatif kurmayı öğretmek yetmiyor. Zincirin diğer halkanı da kamunun ele alması lazım. Festivalin açılışında yaptığım çağrıyı tekrar ediyorum, ‘Kamu, temsil-tören hediyeliklerinin en az yüzde 51’ni kadın kooperatiflerinden alabilir, yerel yönetimler meydanlarını yılda bir hafta kadın kooperatiflerine tahsis etmekle mükellef kılınabilir.’ Bu örnekler çoğaltıla da bilir, yeni örnekler geliştirile de bilir. Ancak tüm süreci teminat altına alacak bir seferberlik başlatmalıyız” şeklinde konuştu. Başkan Uysal’ın konuşmasını ardından çalıştay, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Naide İnan’ın ‘Kadın Kooperatifleri ve Mevzuat’ başlıklı sunumuyla devam etti.