Başkan Uysal, ‘Kaleiçi Festivali, barışa, sevgiye, kardeşliğe yürüyüştür'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali'nin 3'üncü gecesinde, “İstiyoruz ki, Kaleiçi Old Town Festivali'yle binlerce yıllık kültür hazinelerine sahip, onun sorumluluğunu sırtında taşıyan kentlerle entegre olalım. Böylece barışa, kardeşliğe, sevgiye ve saygıya doğru yürüyelim. Yürüyelim ki, gelecek kuşaklara bir o kadar barış ve sevgi içinde bir dünya bırakalım” diye konuştu

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali' Cumartesi gecesi Hıdırlık Kulesi miradorunda muhteşem bir geceyle sona erdi. Geceye Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümrün Uysal'la katıldığı gecede Girne Belediye Başkanı Niadi Güngördü ve aralarında İtalya Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'nin de bulunduğu konuk şehirlerden heyetler de yer aldı.

Litvanya Silute'den festivali katılan dans grubunun halk dansları gösterisiyle başlayan gece, Hande Gülaçar'ın - Sparkle Act ateş performans gösterisiyle devam etti.

Gösterilerin ardından festival sahnesinde Sattas grubu vardı. 2004 yılında Orçun Sünear ve Derya Eke tarafından kurulan Sattas, reggae tarzında yaptıkları müzikle adeta Kaleiçi'ni salladı. Grubun Neşet Ertaş'ın ‘Yalan Dünya' parçası yorumuna ise midoru dolduran gençler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sattas'ın ardından festivale Kıbrıs'tan katılan Grup Otantik sahne aldı. Kıbrıs türküleri seslendiren grubun konserine bütün miradoru dolduranlar oynayarak eşlik ederken Belediye Başkanı Uysal da grupla birlikte ‘Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi. Oldukça eğlenceli geçen konserin ardından Gire Belediye Başkanı Güngördü ve Başkan Uysal birlikte sahneye çıktı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı kısa konuşmada, Muratpaşa'da hoşgörü, sevgi ve barışın getirdiği pozitif bir enerji olduğunu söyledi. Kaleiçi Old Town Festivali'nin asla basit bir festival olmadığını belirten Güngördü, “Bu festival Belediye Başkanı sayın Uysal'ın çok önemli bir başarısıdır. Bu festivalde dünya kentleri buluşuyor, kaynaşıyor ve dolayısıyla dünya barışana büyük hizmet ediyor. Başkana yolun açık olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal ise insanlığın hep barıştan, sevgiden, paylaşmaktan yana ona yanlarını ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek, “İnanıyorum ki, gelecekte insanlık bu sıkıntıları aşacak şekilde kendini tamamlayacaktır. İstiyoruz ki, Kaleiçi Old Town Festivali'yle binlerce yıllık kültür hazinelerine sahip, onun sorumluluğunu sırtında taşıyan kentlerle entegre olalım. Böylece barışa, kardeşliğe, sevgiye ve saygıya doğru yürüyelim. Yürüyelim ki, gelecek kuşaklara bir o kadar barış ve sevgi içinde bir dünya bırakalım” diye konuştu. Başkan Uysal, ayrıca festivali katkı ve desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.