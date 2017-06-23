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23 Haziran 2017 11:39

Başkan Uysal: “Kaleiçi mücadelemiz bitmeyecek”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Kaleiçi Old Town Festivali’nin 2’ncisini gerçekleştireceklerini belirterek, “Amacımız bütün dünyayı Kaleiçi’ne getirmek.

Başkan Uysal: “Kaleiçi mücadelemiz bitmeyecek”

23 Haziran 2017 11:39

Kaleiçi’yle ilgili mücadelemiz şehrimizde ticareti canlandırma, insanlığı geliştirme mücadelemizin parçasıdır. O nedenle hiç bitmeyecek” dedi.


Muratpaşa Belediyesi, 11 Ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde iftar sofrasını, Kaleiçi’nde Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün birlikte paylaştığı bahçede kurdu.



Esnaf iftar yemeğinde


Kaleiçi Mahalleleriyle birlikte Haşim İşcan, Balbey gibi Antalya’nın en eski mahallerinin davetli olduğu iftara Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Başkan Vekilleri Mahmet Ali Alkan, Süleyman Şahin, Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Eyüp Sabri Kıldıran, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, Fırıncılar Odası Başkanı Musa Kazım Buhurcu, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Ağaoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda oda başkanı da yer aldı.



15 Temmuz şehidin ailesi


Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi iftarında, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Rasim Gündüz’ün yanı sıra adı Muratpaşa’da Çallı’da bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının hemen yanındaki sokakta yaşayan 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç da katıldı.



Kaleiçi dünya için önemli


Başkan Uysal, Kaleiçi’nin sadece Muratpaşa açısından değil dünya için çok önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi. Kaleiçi’nde belli bir düzeni sağlamak, bir sistem oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, “Yol alıyoruz, yavaş oluyor ama elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



Mücadelemiz sürecek


Bununla birlikte Kaleiçi’ni bütün dünyada tanıtmaya gayreti içinde olduklarını aktaran Başkan Uysal, “Bütün fuarlara Kaleiçi konseptiyle katılıyor. Hadrianus Kapısı ve Yivli Minare bu konseptin ayrılmaz parçası. Yivli Minare, 2016’da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne aday olarak kabul edildi. Bu çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğiz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kaleiçi Old Town Festivali’nin 2’ncisini 6 - 9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz Amacımız bütün dünyayı Kaleiçi’ne getirmek. Kaleiçi’yle ilgili mücadelemiz şehrimizde ticareti canlandırma, insanlığı geliştirme mücadelemizin parçasıdır. O nedenle hiç bitmeyecek.”




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