Başkan Uysal keşkek gününe katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel keşkek gününe katıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi'nde muhtar Hasan Zorlu tarafından düzenlenen geleneksel keşkek gününe katıldı. Bayındır mahalle muhtarlığı önünde kurulan kazanlarda keşkekler hazırlanırken Meltem, Memurevleri, Soğuksu, Bayındır, Sedir Mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplam örgütleri temsilcileri keşkek gününe katıldı.

Başkan Uysal, muhtarların, mahallelilerin biraraya geldiği gün dolayısıyla Zorlu'ya teşekkür etti. Muratpaşa'nın sergilediği bu birlik ve beraberliğin her milli bayramda, her dini bayramda, Ramazan ve Muharrem aylarında yaşandığını kaydeden Başkan Uysal, “Genel olarak kamu hizmetlerinde Türkiye'yi tarasanız, bu kadar partizanlıktan uzak, bu kadar insan ayrımından uzak, Turunç Masa'yla ‘Alo' diyen her komşusuna belediyenin seferber olduğu Muratpaşa Belediyesi gibi bir kamu yönetiminin örneği yoktur. Bir tane daha örnek varsa getirsin komşularım, hemen kabul edeyim. Bir tane daha örneği yoktur. ‘Alo' diyen bütün komşumuzun, kimsin nesin demeden, hemen belediyemiz seferber olur. Bu mutluluk ve gurur ile yaşıyoruz. Çünkü bizim işimiz insanları kardeşleştirmek komşulaştırmak. Milletimizin beraberliğini birliğini arttırmak kenetlemek bizim işimiz ayırmak ayrıştırmak değil.”