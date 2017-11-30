Başkan Uysal, kitap fuarında okurlarıyla buluştu

Konyaaltı Kitap Fuarı’nda okurları için imzaladı.

Başkan Uysal, bu yıl 8’incisi düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı’na bu kez bir yazar olarak katıldı. Başkan Uysal, Antalyalı sanatçıları buluşturan Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) tarafından düzenlenen imza gününde öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı okurları için imzaladı. Başkan Uysal, ilk imza gününde ilk kitabı ev sahibi Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek için imzaladı. Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, aralarında Nuri Erkal gibi isimlerin bulunduğu Antalya yazın dünyasından birçok isim ve siyasetçi Uysal’ı imza gününde yalnız bırakmadı. Okurların yoğun ilgi gösterdiği Uysal için fuarın düzenlendiği Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde özel bir salon hazırlandı. 17.00’de başlayıp 19.00’da sona erecek imza günü akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Başkan Uysal, imza gününe katılanlarla yakından ilgilenirken en küçük imzacısı 3 aylık Kartal Mutaf bebek oldu. Başkan Uysal, Kartal bebek için kitabının imzalarken Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin en renkli simalarından 22 yaşındaki down sendromlu genç Mustafa Uranlı da Başkan Uysal’a kitabını imzalatan isimler arasında yer aldı.