Başkan Uysal, komşularıyla biraraya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde Muratpaşa'nın farklı noktalarından gelen komşularıyla buluştu.

Başkan Uysal'ın her Çarşamba saat 08.15'i gösterdiğinde belediye fuayesine gelmesiyle başlayan randevusuz görüşme saati, Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa uygulamasının en özgün bileşeni olarak dikkat çekiyor. Her Çarşamba fuayede bulunan Turunç Masa'ya kendisi oturan Başkan Uysal, hiçbir aracı olmadan, randevu gibi süreçler olmaksızın ilçe sakinleriyle kendisi bizzat görüşüyor.

4 yılına girerken Muratpaşa'da artık bir belediyecilik klasiği haline de gelen randevusuz görüşme saatinde bu haftada Başkan Uysal, komşularıyla bir araya geldi. Komşularını dilek, öneri ve şikayetlerini alan, sorunlarını çözümünü onlarla birlikte konuşan Başkan Uysal, “'Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemiz' diyerek başladığımız bu yolculukta Turunç Masa bu ilkemizin hayat bulduğu bir uygulama olarak ortaya çıktı. Turunç Masa bir yönetişim standardıdır. İnsanı merkeze alan, insan odaklı ve işin gerçek sahibinin insanımız olduğunu bilen bir belediyecilik anlayışının net ifadesidir” diye konuştu.