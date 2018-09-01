Başkan Uysal, Kooperatiflerle akşam yemeğinde buluştu

Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte Muratpaşa Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Kadın Kooperatifleri Festivali için Antalya’da bulunan kooperatif üyeleriyle Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Uysal, Kadın Kooperatifleri Festivali için ‘showroom’ değerlendirmesinde bulunurken şunları söyledi:

“Kadınlar ne yapabilir, ne üretebilir, ürettiklerini nasıl tüketiciyle buluşturabilirler bir toplu showroom oluşturmak istedik. Hem yaşamını tamamlamak, kendisini ifade etmek hem de yaşamını idame etmek için, çocuklarına ailesine katkı sağlamak için bazen bütün sorumluluğu da üstlenerek mücadele eden, dünyada dezavantajlı, zor koşullarda bunu yapan kadınlar var. Buna bir pencere açmak istedik, bir yaklaşım getirmek istedik.”

Kadın dayanışması

Başkan Uysal, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerinin 5 Eylül’e kadar devam edecek festivalde sadece ürettiklerini Antalyalılarla buluşturmakla kalmayacağını, ruhlarını, sevgi ve saygılarını Muratpaşa Kent Meydanı’na gelenlerle paylaşacağını kaydetti. Başkan Uysal, “Festivalimiz, aynı zamanda, bir kültürel alışveriş, duygu alışverişinde bulunarak dünyada sosyo-ekonomik mücadele veren bütün kadınların dayanışması anlamında dünyanın bu iklimine katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

Büyük iyiliğe doğru bir adım

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin küçük iyileşmelerden büyük iyileşmelere uzanan bir yürüyüşün de tamamlayıcısı olacağını ifade eden Uysal, “Özellikle Türkiye’nin doğusunda, güneydoğusunda kalan komşu coğrafyalarda, Ortadoğu coğrafyasında kadınların birer obje olarak görülmesi, tek başına hayatın hiçbir alanında var olamaması korkunç boyutlarda. Hemen yanı başımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk yetiştirememiş toplumlarda kadının durumunu gördüğümüzde Türkiye’mizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesinde yaşadığımıza binlerce kez şükrediyoruz. İnançlarımızı, kültürümü öz vatanımızda Türkiye’mizde yaşadığımıza binlerce kez dua ediyoruz. Kendimize göre bir dünya, kendimize göre bir nefes, kendimize göre bir yaklaşımla çok şey başardık. Ama henüz başaramadığımız da çok şey var. Bu organizasyonumuz başardıklarımızı tespit edip henüz başaramadıklarımız çok şeyleri başarma yolunda bir adım olsun.”

Gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, belediyenin öncülüğünde kadınların el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak ve kadınlara istihdam olanağı oluşturmak amacıyla kurulan KUŞAKK’ın el baskısı yöntemiyle üretilen ve üzerinde ilçenin tarihi evlerinde bulunan çatı kuşu motifinin yer aldığı şal ve bez çantayı Başkan Uysal’a hediye etti.