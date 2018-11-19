Başkan Uysal, Kore Gazisinin mevlidine katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nisan ayında 87 yaşındayken hayata veda eden Kore Gazisi İsa Şahin için Cumartesi Pazarı Kapalı Pazarı'nda düzenlenen mevlide katıldı.

Başkan Ümit Uysal, Dutlubahçe Mahallesi'nin ilk sakinlerinden olan ve nisan ayında yaşlılığa bağlı nedenlerle 87 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi İsa Şahin için düzenlenen mevlide katıldı. 5 çocuk babası 14 torun sahibi Şahin için düzenlenen mevlitte Dutlubahçe Mahalle Muhtarı Zeki İmirgi başta olmak üzere, mahalle sakinleri ve yakınları katıldı.

Mevlitte yakınlarına tekrardan başsağlığı dileyen Başkan Uysal, İsa Şahin'in aynı zamanda Dutlubahçe Mahallesi'nin kurucularından olduğunu söyledi. Kendisinin mahallesince ve yakınlarınca çok sevilen bir kişi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Son iki yıldır da Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu vesileyle kendisine tekrardan Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Başkan Uysal, ayrıca, Eylül ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 47 yaşındayken hayata veda eden Onur Sönmez için Yeşilbahçe Kapalı Pazar yerinde düzenlenen düzenlenen mevlide de katıldı.