Başkan Uysal, kreş öğrencileriyle bayramlaştı

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hayata geçirdiği kreşlerdeki öğrenciler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever, Bayındır Mahallelerindeki kreşlerden arkadaşlarını temsilen gelen minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Uysal, çocuklara bayramların bir arada olmak için çok değerli günler olduğunu anlattı. Başkan Uysal, “Bayram mutlu olup mutlu etmektir. Burada olmanız beni çok mutlu etti. Sizlerin ve ailenizin şeker tadında bir bayram yaşamanızı diliyorum" dedi.