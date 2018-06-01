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01 Haziran 2018 11:48

Başkan Uysal LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm öğrencilere başarı dilerken, “TEOG’da yüzde 100 başarı sağlayan Eğitim ve Bilgi Merkezlerimizden de 123 öğrencimiz de sınava girecek” dedi.

Başkan Uysal LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

01 Haziran 2018 11:48


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın yapılacak LGS’de tüm öğrencilere başarılar diledi. Türkiye’de eğitim sisteminin bir takım fırsat eşitsizliklerini ortaya çıkardığının altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak kreşlerden başlayan bir eğitim programını hayata geçirdiklerini söyledi.


Bu sistem içinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Eğitim ve Bilgi Merkezinin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahalleleri’nde bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Tamamen ücretsiz olan merkezlerimizde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin yanı sıra, tiyatro, gitar, modern dans, halk oyunları, satranç ve spor gibi programlar da uyguladık. Merkezlerimizde geçen yıl robotik ve yazılım eğitimleri vermeye de başladık.”


Her ne kadar çocukların sıkılmadan, isteyerek geldikleri birer kurum oluşturulmayla çalışılsa da başarının sınav sonuçlarıyla ölçüldüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, “Geçmiş yıllarda Eğitim ve Bilgi Merkezlerimiz TEOG’da yüzde 100 başarı sağladı. Şimdi TEOG yerine getirilen ve bu yıl ilk kez gerçekleşecek LGS var. Yarın gerçekleştirilecek sınava 123 öğrencimiz girecek. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.




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