Başkan Uysal, mahallelilerle buluştu

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofralarında bu kez Güzeloba ve Çağlayan Mahalle sakinleri buluştu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı iftar programı, Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı oyunlar ve gösterilerle başladı. Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından Başkan Uysal, “Biz üreten bir Türkiye istiyoruz. Sattığı mal aldığı maldan daha fazla olan bir Türkiye istiyoruz. Verimli, inovatif, teknolojik, katma değeri yüksek üretim istiyoruz. Muratpaşa’da asfaltımızı, yeraltı çöp konteynerlerimizi, parklarda kullandığımız tüm bitkilerimizi kendimiz üretiyoruz. İşte Türkiye ile ilgili hayalimizi Muratpaşa’da tatbik ediyoruz. Türkiye’de herkesin fikrini beyan etmesini ve ortak akılla yönetilmesini istiyoruz. Muratpaşa’da Sivil Toplum Merkezimizi inşa ettik. Düşünen, şehrimize, ülkemize kafa yoran insanları orada topluyoruz. İstiyoruz ki; hiç kimse, kamu bütçesini uçuk kaçık işler için harcayamasın” dedi.