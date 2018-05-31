Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 11:32

Başkan Uysal, mahallelilerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba ve Çağlayan Mahallelerini kapsayan iftar programına katıldı.

Başkan Uysal, mahallelilerle buluştu

31 Mayıs 2018 11:32


Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofralarında bu kez Güzeloba ve Çağlayan Mahalle sakinleri buluştu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı iftar programı, Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı oyunlar ve gösterilerle başladı. Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından Başkan Uysal, “Biz üreten bir Türkiye istiyoruz. Sattığı mal aldığı maldan daha fazla olan bir Türkiye istiyoruz. Verimli, inovatif, teknolojik, katma değeri yüksek üretim istiyoruz. Muratpaşa’da asfaltımızı, yeraltı çöp konteynerlerimizi, parklarda kullandığımız tüm bitkilerimizi kendimiz üretiyoruz. İşte Türkiye ile ilgili hayalimizi Muratpaşa’da tatbik ediyoruz. Türkiye’de herkesin fikrini beyan etmesini ve ortak akılla yönetilmesini istiyoruz. Muratpaşa’da Sivil Toplum Merkezimizi inşa ettik. Düşünen, şehrimize, ülkemize kafa yoran insanları orada topluyoruz. İstiyoruz ki; hiç kimse, kamu bütçesini uçuk kaçık işler için harcayamasın” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç