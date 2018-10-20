Başkan Uysal muhtarlarla bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte “Muratpaşa'ya ve Muratpaşa sakinlerine iyi hizmet için çalıştık. Allah'a şükür başardığımızı düşünüyorum. Şehrimizi deyim yerindeyse şahlandırdık” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Muratpaşa mahalle muhtarları ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın katıldı.

Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın konuşmasıyla başlayan gecede Kaymakam Arısoy ve Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Cephaneci'ye teşekkür çiçekleri takdim edildi.

2014 yerel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 4.5 yıllık süre içinde Muratpaşa'ya ve Muratpaşa sakinlerine iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, “Allaha şükür başardığımızı düşünüyorum. Şehrimizi deyim yerindeyse şahlandırdık. Yolumuzu değiştirdik, park ve bahçelerimizi 2 katılana çıkardık, yeraltı çöp konteynerleri, imar planları, sosyal hizmetlerimiz, yaşlılara yönelik çalışmalarımız, eğitim yardımlarımız, yatırımlarımız ve daha birçoğu.” diye konuştu.

“Ne mutlu bize”

Bunlarla birlikte insanları birleştiren, birbirine yaklaştıran bir yaklaşım içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, milli ve dini bayramları, kültürel günleri hepsini ayrı ayrı önemsediklerini söyledi. Yılda 12 festival yaptıklarını ve bütün insanlarımıza bir nazarla bakarak Turunç Masa'yı araya herkese kamu hizmetini eşit ve adil bir şekilde ulaştırdıklarını belirten Başkan Uysal, “İnsanlarımızı kucakladık. Ne mutlu bize. Bundan güzel bir şey var mı? Yol arkadaşlığınız, desteğiniz için teşekkür ederim. Her birinizin Muhtarlar Günü'nü ayrı ayrı kutlarım.” dedi.