Başkan Uysal: “Muratpaşa’mızda ayrım yok”

Muratpaşa Belediyesi, Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi’nde iftar sofrası kurdu. Binlerce Antalyalının bir araya geldiği iftara Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe’yle birlikte katıldı. İftarda ayrıca Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.

İftarda Uysal, siyasetin görevinin toplumu ayrıştırmak, birbirine düşman etmek olmadığını söyledi. Başkan Uysal, “Siyasetin görevi, toplumu birbirine buz eder hale getirip oradan siyasi menfaat elde etmek değildir. Siyasetin görevi toplumu birleştirmek, sevdirmek birbirine, kenetlemektir. Kötü kelam etmek, kinden, nefretten söz etmek değildir. Sevgiden, saygıdan söz etmektir. Siyasetin görevi budur. Toplumun, ülkenin, şehirlerin önünü açmaktır. Milleti birbirine sevgi ve saygıyla kenetlenmiş halde geleceğe taşımaktır.”

Başkan Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirilen belediyecilik hizmetleriyle bunu yapmaya çalıştıkların altını çizdi. Antalyalıların, Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda hiçbir hizmet siyasi ayrımlara göre şekillenmez” dedi.