Başkan Uysal MURGEM pikniğinde

Muratpaşa Belediyesi’nin hizmete açtığı MURGEM’le üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak sınav öncesi, Ziya Gökalp Parkı’nda düzenlenen motivasyon pikniğinde buluştu. Fulya Ölmez Zorlu ve Alper Kuş’un sahne aldığı piknikte Belediye Başkanı Ümit Uysal gençleri yalnız bırakmadı. MURGEM’in 3’üncü dönem öğrencilerinin ‘başarı’ için söz vermesiyle başlayan etkinlikte Başkan Uysal, “Bizim, alışıla gelen belediyecilik hizmetleri dışında başka şeylere de ihtiyacımız var. Bizim dayanışmaya, bizim eğitimde fırsat eşitliğine ihtiyacımız var. Yolların, temizlik hizmetlerinin, parkların en güzelini yapacağız, yapıyoruz da ama bu yetmez. Sevgi ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Engellilerimiz, yaşlılarımız var. Fırsat eşitliğinden yararlanamaya insanlarımız var. Muratpaşa Belediyesi olarak birçok alanda 21 insanımıza sosyal hizmetimiz var. Bizim hem kurum olarak hem de insan olarak görevimiz iyiliği, güzelliği, insanlar arasında iyi duyguları ve iyi düşünceleri arttırmaktır.”