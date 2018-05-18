Başkan Uysal, öğrencilerle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler’ başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Dekan Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli’nin yanı sıra öğretim üyesi ve görevlileriyle birlikte çok sayıda öğrenci de söyleşide yer aldı.

“500 bin patronumuz var”

Başkan Uysal, “500 bin patronumuz var ve gerek sivil toplum örgütleri, gerek basın ve yayın organları gerekse sosyal medya üzerinden bizi denetliyor. Bu nedenle her türlü iletişim içinde olmalıyız” ifadelerine yer verdi. Bununla birlikte bu denetimlerin her 5 yılda oy verme davranışıyla eylemsel bir hal aldığının altını çizen Başkan Uysal, “Böyle baktığımızda işimiz interaktif. Sürekli bir iletişim olma içinde zorunluluğumuz var” dedi.

Belediyecilik hizmetleri anlamında 4 yılı dolu dolu yaşadıklarını kaydeden Başkan Uysal, “2017’de planlanmış bütçemizi yüzde 99.83 oranında uygulamışız. Özel kuruluşlarda bile gerçekleşmeyecek bir oran. Yani bizde gelecek yıl harcanacak her bir liranın nereye harcanacağı bellidir. Öyle olmasa zaten yüzde 99.83 oranında bütçe gerçekleşmesi söz konusu olamaz. Emsal kuruluşların çoğu 60-70’lerin üzerinde değildir.”

Söyleşinin sonunda Dekan Prof. Dr. Ayhan, Başkan Uysal’a teşekkür plaketi takdim etti.