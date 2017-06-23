Başkan Uysal, personeliyle bayramlaştı

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, başkan yardımcıları İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz, Erol İşbilen, Muzaffer Türe ve belediye meclis üyeleri, günün ilk saatlerinde Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’nde Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri müdürlükleri personeliyle bayramlaştı.

Muratpaşa’nın değerleri

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nde hem temel hem de sosyal belediyecilik alanında hizmetleriyle gerçek bir destana imza attığını söyledi. Çalışanları “Ellerinize sağlık” diyerek kutlayan Başkan Uysal, “Geçtiğimiz süreçte, sadece Muratpaşa’mızda değil Antalya’mızda ve Türkiye’de hizmet nasıl esaslı ele alınır, sorunlar nasıl kökten çözülür, nasıl ‘mış’ gibi yapılmaz, taklit olmadan hizmetin sahicisi yapılır, nasıl milletin menfaati son kuruşuna korunur, nasıl ülkemiz ve yaşadığımız sokağımız için mücadele edilirin, nasıl kamudan alınmadan kamuya verilir, işte tüm bunların çabasını gösterdik. Bayramı hak ettik. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.

Yaşamı kolaylaştırıyoruz

Başkan Uysal, Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki bayramlaşmanın ardından Lara Falez kıyı bandında yapım çalışmaları devan Deniz Feneri Parkı’nda çalışan işçileri ziyaret etti. Önce son aşamaya gelen çalışmaları incelemeyen Başkan Uysal, işçilerle tek tek bayramlaştı. Başkan Uysal, Muratpaşa’da üreten ve icraat yapan bir belediyecilik çalışmasını yerleştirdiklerini belirterek, “Bunu şehrimizin, insanlarımızın ve kendi çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına yapıyoruz. Bizim ki, kuru gürültü değil. Kendi emeğimiz ve üretimimizle insanlarımızın yaşamını değiştiriyor, şehrimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilgi odağı

Başkan Uysal ve beraberindekiler son olarak belediye hizmet binasında görevli personelle bayramlaştı. Başkan Uysal, tüm birimleri tek tek gezip her çalışanın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Uysal, Muratpaşa’da Teneffüs Park, Çevreci Komşu Kart, Turunç Masa, Muhtarlar Meclisi gibi çalışmalarının Türkiye’nin ilgi odağı çalışmalar olduğunu belirterek, “Muratpaşa’da başka kamu kurumlarında görülmeyecek ölçüde dikkatli, planlı bir yönetim anlayışı artık yerleşmiş durumdadır. Yüzde 100 açık olmaya gayret eden, titiz ve çalışkan bir belediyeyiz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bayram ikramiyeleri ödendi

Diğer yandan Ramazan Bayramı öncesi, Muratpaşa Belediyesi çalışanlarına 941 bin 959 ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.