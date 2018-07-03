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03 Temmuz 2018 11:36

Başkan Uysal resim sergisini açtı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Derneği Topluluğu Kültür Derneği’nin (SAKÜDER) 5’incisini düzenlendiği resim sergisi açılışına katıldı.

Başkan Uysal resim sergisini açtı

03 Temmuz 2018 11:36


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, SAKÜDER’in 5’incisini düzenlendiği ‘Sanat Buluşması’ kapsamında Antalya Müzesi’nde düzenlenen resim sergisi açılışına katıldı. Başkan Uysal, Türkiye’nin insanları sanat uğraşmaya sevk edecek, yenilikçi ve yaratıcı yanlarını harekete geçirecek çok fazla şey sahip bir ülke olduğunu söyledi.


Başkan Uysal, “Sanatçılar korkarsa bütün toplum, dünya korkar. O yüzden coşkulu bir şekilde üretmeye devam etmenizin ülkemizdeki ve dünyamızdaki özgürlük duygusunun ve düşüncesinin teminatını oluşturduğunu ifade etmek istiyorum.”


Başkan Uysal, konuşmaların ardından Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın da aralarında olduğu davetlilerle birlikte derneğinin 13’üncü kuruluş yıldönümü pastasını kesti.




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