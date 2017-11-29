Başkan Uysal, Rotary Kulübü üyelerini ağırlardı

2430’uncu Bölge guvernörü Serdar Ünlü, Falez, Olimpos, Aspendos Rotary Kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Başkan Uysal, sivil toplum örgütleriyle çalışmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Muratpaşa’da bu birlikteliğin bir yönetişim modeline dönüştüğünün altını çizen Başkan Uysal, “Yakın bir gelecekte, Doğuyaka Mahallesi’nde inşa ettiğimiz sivil toplum merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Burası özgün bir proje. Şu an yönetişim sistemi üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

Merkezin sivil toplum çalışmalarının ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini gösteren bir düzene sahip olmasını amaçladıklarını aktaran Başkan Uysal, “Akıllı topluluklar ortak akılla yönetilen topluluklardır” dedi.

Rotary Kulubü üyeleri ise başta ‘Yeni Hayata Merhaba’ projesi olmak üzere desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkürlerini ilettiler. Bu birlikteliğin karşılıklı olduğunun altını çizen Rotary başkanları, “Her anlamda ve her anda destek talebiniz olursa yanınızdayız” dedi. Rotary Kulüp başkanları Başkan Uysal’ın birliktelik ve dayanışmayı çağrıştıran “Komşularımız” kelimesini kullanmasını ise çok olumlu bulduklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Uysal, “Komşularımız” kelimesinin alanda ortaya çıktığını söyledi. 7’den 70’ye faklı yaş, meslek gruplarına mensup Muratpaşa sakinleriyle konuşurken ilk başlarda farklı kelimeler kullandığını aktaran Başkan Uysal, “Komşuluğa ait olan gönül bağını yakalayıp uyumu hissedince ‘Komşularım’ demeye başladım. Ötekisi olmayan bir kelime” dedi.