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18 Haziran 2017 11:01

Başkan Uysal: “Temiz belediyeciliğin yolundayız”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla Yüksekalan pazar alanında düzenlenen iftar programında “Biz temiz ve eşit belediyeciliğin yolundayız” dedi.

Başkan Uysal: “Temiz belediyeciliğin yolundayız”

18 Haziran 2017 11:01


Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan, Balbey, Tahılpazarı, Elmalı ve Kızılsaray mahalleri için iftar sofrasını Yüksekalan’da bulunan pazar yerinde kurdu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftarda Yüksekalan Muhtarı Yüksel Şen, belediye çalışanlarıyla birlikte yemek dağıtım noktasına geçti. Hem mahalle sakinlerine hem de iftara eşi Ümran Uysal’la birlikte katılan başkan Uysal iftarlık servisi yaptı.


Başkan Uysal, iftarda yaptığı konuşmada Muratpaşa’da birlikten ve beraberlikten yana bir yerel yönetim anlayışı içinde çalıştıklarını söyledi. Bu anlayışın en önemli unsurunun Muratpaşa sakinleri olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Yunus Emre’den ‘Bir kez gönül yıktın ise’ isimli şiirini de okuduğu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Her zaman komşularımızın yanında, onlarla can canayız, yan yanayız. Teklifsiz, eşit bir ilişki içindeyiz. Biz, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin, ‘Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre’nin, ‘Gel ne olursan ol yine gel’ diyen Hz. Mevlana’nın, ‘Yurtta barış Dünyada barış’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundayız. Sevginin, saygının, beraberliğin, temiz ve eşit belediyeciliğin, bütün kamu hizmetlerini bütün komşularımıza tanzim edebilmenin yolundayız. Buna katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”


Konuşmasının ardından iftar programının düzenlendiği 5 mahallenin muhtarı çalışmalarından dolayı Başkan Uysal’a teşekkür için çiçek takdim etti.




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