Başkan Uysal, TÜKD’nin konuğu oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TÜKD Antalya Şubesi’nin her ay gerçekleştirdiği buluşmaların konuğu oldu. Şube Başkanı Ayla Yüksel’in ev sahipliğindeki etkinliğe çok sayıda dernek üyesi de katıldı.

Başkan Uysal, Muratpaşa’da belediyecilik hizmetlerini 3 ana başlık etrafında topladıklarını kaydetti. Bunun birinci ayağını altyapı başlığı altında toplanabilecek çalışmalar olduğunu aktaran Başkan Uysal, büyük oranda fiziki mekanların konu edildiği bu başlığın toplumun yüzde 70’i tarafından belediyeciliğini tamamı olarak görüldüğünü söyledi.

Başkan Uysal, “Oysaki bu alan bir belediyecilik pratiğinin sadece üçte birlik bölümü olabilir. Bizim ikinci başlığımız sosyal hizmetler, toplumun dezavantajlı gruplara ulaşılması. ‘Kubbede hoş bir seda’ çalışması değil. Yerel yönetimler için böyle bir çalışmanın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu tip çalışma ancak sivil toplum kuruluşları için mümkündür. Belediyeler kategorik, o alanı tarayacak çalışmalar yapar. Üçüncü başlığımız ise Muratpaşamızda komşulaşmayı, kardeşleşmeyi, barışı, tasada ve kederde birlik olma duygusunun artırmaya yönelik çalışmalar. Her üçünü de bütçeledik, planladık ve uygulamaya koyduk.”

Başkan Uysal, konuşmasını devamında 3 başlık etrafında, cadde ve sokak yenileme projelerinden park çalışmalarına ve toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik sosyal hizmetlere Muratpaşa’da hayata geçirilen ve devam eden projeleri detaylarıyla anlattı.

Programın sonunda TÜKD Antalya Şube Başkanı Yüksel, Başkan Uysal’a günün anısına plaket takdim etti.