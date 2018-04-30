Başkan Uysal, TÜM BEL-SEN pilav gününe katıldı

Başkan Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) tarafından düzenlenen pilav gününe katıldı. CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Niyazi Nefi Kara’nın da yer aldığı etkinliğe Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri için Antalya’da bulunan edebiyatçılar da hazır bulundu.

Antalya Edebiyat Günleri’nde bu yıl onur ödülü alan edebiyatçılar Adnan Özyalçıner, Ahmet Telli, İnci Aral’ın da katıldığı pilav gününde Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve şair Ferruh Tunç da bir şiirini okudu.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa’mızda işverenin toplum olduğunu söyledi. “İşveren Muratpaşalı komşularımız ve biz de onların çalışanlarıyız” diyen Başkan Uysal, bu yapı içinde Muratpaşa Belediyesi’nde emek dengesini de korumaya azami şekilde dikkat ettiklerini söyledi.

Ancak akıllı ve robot sistemlerle gelen sanayi 4.0 sürecinin milyarca işsiz ve yoksul insan ortaya çıkaracağı uyarısında bulunan Başkan Uysal, “Sendikaların, aydınların ve siyasetle uğraşanların bu sürecin üzerine büyük bir titizlikle eğilmesi gerekiyor. İşsizlik dalgası Avrupa’da faşist partileri iktidara taşıyor. 1 Mayıs öncesi bunun altını çizmek istedim. Hepimizin 1 Mayıs’ı kutlu olsun” diye konuştu.