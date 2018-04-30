Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 14:01

Başkan Uysal, TÜM BEL-SEN pilav gününe katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’da tek işverenini toplum olduğunu belirterek, “İşveren Muratpaşalı komşularımız ve biz de onların çalışanlarıyız” dedi.

Başkan Uysal, TÜM BEL-SEN pilav gününe katıldı

30 Nisan 2018 14:01


Başkan Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) tarafından düzenlenen pilav gününe katıldı. CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Niyazi Nefi Kara’nın da yer aldığı etkinliğe Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri için Antalya’da bulunan edebiyatçılar da hazır bulundu.


Antalya Edebiyat Günleri’nde bu yıl onur ödülü alan edebiyatçılar Adnan Özyalçıner, Ahmet Telli, İnci Aral’ın da katıldığı pilav gününde Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve şair Ferruh Tunç da bir şiirini okudu.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa’mızda işverenin toplum olduğunu söyledi. “İşveren Muratpaşalı komşularımız ve biz de onların çalışanlarıyız” diyen Başkan Uysal, bu yapı içinde Muratpaşa Belediyesi’nde emek dengesini de korumaya azami şekilde dikkat ettiklerini söyledi.


Ancak akıllı ve robot sistemlerle gelen sanayi 4.0 sürecinin milyarca işsiz ve yoksul insan ortaya çıkaracağı uyarısında bulunan Başkan Uysal, “Sendikaların, aydınların ve siyasetle uğraşanların bu sürecin üzerine büyük bir titizlikle eğilmesi gerekiyor. İşsizlik dalgası Avrupa’da faşist partileri iktidara taşıyor. 1 Mayıs öncesi bunun altını çizmek istedim. Hepimizin 1 Mayıs’ı kutlu olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç