Başkan Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi, Türk sinemasının ‘Sultan’ lakaplı oyuncusu Türkan Şoray’ın adını taşıyacak kültür merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Erol İşbilen ve ilgili birim müdürlerinin eşlik ettiği Başkan Uysal, artık rötuşların yapıldığı inşaatta fuayeden salona, peyzaj düzenlemesinden makine odalarına her noktayı kontrol etti.

Başkan Uysal, Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşa edilen kültür merkezinin Antalya’da önemli bir açığı kapatacağını söyledi. Kültür merkezinin aynı zamanda Türk sinemasının en önemli isimlerinden Türkan Şoray’ın adını taşıyacak olmasının ayrı bir gurur olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Bu gururu kendisi de ‘Açılış gününde orada bulunmak benim en mutlu günüm olacak’ sözleriyle paylaştığını dile getirdi. Sayın Şoray’ın katılımıyla Kültür Merkezimizi hizmete açmak bizler için de büyük mutluluk olacak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 17 milyon 849 bin TL yatırımla hayata geçirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin temeli geçen yıl Temmuz ayında atıldı. Projesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’yle düzenlenen yarışmayla elde edilen Kültür Merkezi, 3 bin 353 metrekare alan üzerine kuruldu. Toplam 9 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip Kültür Merkezi, 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve adet sanat sokağına sahip.