Başkan Uysal: “Turunç Masa bir medeniyet projesidir”

Muratpaşa Belediyesi’nin 11 ayın sultanı Ramazan boyunca ilçenin farklı bir noktasında insanları buluşturduğu iftar sofrası bu kez Aydın Kanza Parkı’nda kuruldu. Altındağ, Deniz, Bahçelievler, Üçgen, Kızılsasaray, Elmalı ve Kışla Mahallelerinden çok sayıda mahalle sakini iftarda biraraya geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci’nin de katıldığı iftar, Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı programla başladı. Başkan Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirilen çalışmaları, devam eden projeleri anlattı. Başkan Uysal, yapılan her işin kaynağının ilçe sakinleri olduğunun altını çizdi. Başkan Uysal, “Ne yaptıysak, ne ettiysek sizlere hesap vermek boynumuzun borcudur. Muratpaşa’da torpilli olmak için, Allah’ın kulu olmak, insan olmak yetiyor. Bütün komşularımız torpilli. Turunç Masa’yla ‘Alo’ diyen herkesin emrine belediye hizmeti 48 saat içinde gidiyor. İşte medeniyet projesi bu. Dünyaya örnek olabileceğimiz insan sevgisi, insanların hak eşitliği, insanların etle tırnak gibi biraraya gelmesi ve kendi vergilerin karşılığını alması budur. Biz istiyoruz ki, bütün dünya, Muratpaşa’mız gibi olsun.”

Konuşmanın ardından mahalle muhtarları Başkan Uysal’a hizmetleri dolayısıyla teşekkür çiçeği takdim etti.